Depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner alevlere teslim olarak yandı.

Yangın, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle çevredeki konteynerlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında konteyner kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı