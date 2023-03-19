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Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Depremin şiddeti, yaşanan yıkım ve yaşanan panik anları kameraya böyle yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Depremin şiddeti, yaşanan yıkım ve yaşanan panik anları kameraya böyle yansıdı

ADIYAMAN - Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin Adıyaman'da yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Adıyaman Yenipınar Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde bir işyerinin güvenlik kameralarına depremin şiddeti, yaşanan yıkım ve insanlardaki panik yansıdı. İşyerinin içinde deprem anında yaşanan yıkım ve dökülen eşyalar görülüyor.

İşyerinin caddeyi gösteren kameraların da ise yan binanın yıkılması ve binalardan kaçan insanların yaşadığı korku ve panik kameralara yansıdı.

Yaşanan depremin ardından insanların sokakta yaşadıkları telaş ve hasarlı binadan çıkan kişiler gözüküyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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