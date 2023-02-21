Depremin vurduğu Malatya'daki yıkım havadan görüntülendi 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 16'ncı gününde enkaz çalışmalarının sürdüğü Malatya'da ortaya çıkan yıkım, havadan görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 16'ncı gününde enkaz çalışmalarının sürdüğü Malatya'da ortaya çıkan yıkım, havadan görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Malatya'da acil-yıkık-ağır hasarlı bina sayısı 21 bin 626 olarak tespit edildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Malatya'da ortaya çıkan korkunç yıkım, dron ile görüntülendi. Deprem felaketinin 16'ncı gününde kent merkezinde çekilen dron görüntülerine, tarihi yapıların gördüğü zarar ve iş makinelerinin enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürmesi yansıdı. Öte yandan, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Malatya Deprem 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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