Depremi yara almadan atlattılar, kazada yaralandılar

Gaziantep'te depremi yara almadan atlatan aile Tokat- Sivas karayolunda trafik kazasında yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Gaziantep'i de vuran depremde evleri hasar gören aile Tokat'a gitmek üzere otomobille yola çıktı. İ.D. (66) idaresindeki 60 AD 361 plakalı Audi marka otomobil Tokat-Sivas karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Dere yatağına devrilen otomobilden araç sürücüsü ile birlikte 3'ü kadın 4 kişi kendi imkanları ile çıktı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT