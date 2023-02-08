Depremde ölen çift, son yolculuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Depremde ölen çift, son yolculuğuna uğurlandıOSMANİYE Osmaniye'de depremde hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazesi toprağa verildi. Depremde ölen çift, son yolculuğuna uğurlandı OSMANİYE Osmaniye'de depremde hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazesi toprağa verildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden komşu il Osmaniye'de büyük oranda zarar gördü. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde depremde çöken evlerinde yakalanan Mustafa ve Gülseren Koç çifti de yaşamını yitirdi. Koç çiftinin cansız bedeni ekipler tarafından çıkartılarak morga kaldırıldı. Cenazeleri morgdan alınan Koç çifti için Düziçi Yeni Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından çift, yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merden İslah Kahramanmaraş Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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