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Depremde milyonluk araçlar kağıt gibi ezildi, top şeklini alan araç şaşkına çevirdi

3. Sayfa Haberleri

Depremde milyonluk araçlar kağıt gibi ezildi, top şeklini alan araç şaşkına çevirdi

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yıkılan binaların, seken taşların altında kalan ve enkaz bölgelerinde bulunan araçlar, belirlenen alana çekiliyor. Dron ile görüntülenen parkta bulunan milyonluk araçların kağıt gibi ezildiği görülürken, bir otomobilin top şeklini alması ise dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Malatya'da yüzlerce bina yıkılırken, binlerce bina da ağır hasar aldı. Kent genelinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, deprem esnasında yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan araçlar, kullanılamaz hale geldi.

EKİPLER NÖBET TUTUYOR

Hurdaya dönen onlarca araç, emniyet ekipleri tarafından ücretsiz bir şekilde çekici yardımıyla taşınarak belirlenen bir parka taşınıyor. Polisler tarafından hırsızlık ve farklı olaylar yaşanmaması için nöbet tutulan alanda havadan görüntülenen araçların adeta kağıt gibi ezildiği görülürken, bir aracın ise top şeklini alması dikkat çekti.

"SÖYLENECEK PER BİR ŞEY YOK"

İl dışından geldiği Malatya'da depreme yakalanan ve parka çekilen aracını almaya gelen Yüksel Ünal, "Söylenecek pek bir şey yok. Allah, devletimize zeval vermesin. Araçlarımız vardı, onları almışlar bir parka getirmişler. Yardımcı olmuşlar, biz de almaya geldik. Eşyalarımız ve aracımız vardı ve geri kalan ne varsa bulabilirsek onları almaya geldik" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Malatya Tragger 3. Sayfa Haberler

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