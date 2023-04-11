Depremde hasar alan Halk Sağlığı Birimi'ne ait 4 katlı bina çöktü Kahramanmaraş'ta depremde hasar aldığı için boşaltılan Halk Sağlığı Birimi'ne ait 4 katlı bina çöktü.

Depremde hasar alan Halk Sağlığı Birimi'ne ait 4 katlı bina çöktü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremde hasar aldığı için boşaltılan Halk Sağlığı Birimi'ne ait 4 katlı bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Yörük Selim Mahallesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Birimi'ne ait 4 katlı bina çöktü. Çöken binanın deprem nedeniyle hasar alması nedeniyle tedbir maksatlı boşaltıldığı öğrenildi.

Binanın boş olması nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.