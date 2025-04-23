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Deprem Sonrası Vatandaşlar Parklarda ve Karavanlarda Geceledi

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İstanbul Silivri açıklarındaki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine giremeyen vatandaşlar, Beylikdüzü'nde parklara ve karavanlarına sığınarak geceyi geçirdi. Deprem korkusuyla birlikte ateş başında ısınarak karavanlarda kalan ailelerin, zor anları gözlemlendi.

Deprem sonrası vatandaşlar karavanda ve parklarda geceledi

İSTANBUL - İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Beylikdüzü'nde evlerine girmek istemeyen vatandaşlar geceyi geçirmek için parklara ve karavanlarına gitti.

Marmara Denizi Silivri açıklarında öğlen saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi geçirmek için Beylikdüzü'nde Sahil'de parklara ve karavanlarını tercih etti. Ateş başında ısınan vatandaşlar, battaniyelerine sarılarak akşamı geçirdi.

Depremden dolayı dışarı çıkan Halise Orak, "Çoluk çocukla evdeydik neye uğradığımızı şaşırdık. Çocuklarla hepimiz buraya kaçtık. Ateş yaktık soğuk olduğu için. Arabada kalacağız bebekte var. Onu da arabaya koyacağız" dedi.

Geceyi dışarıda geçireceğini söyleyen bir vatandaş ise, "Ateş başında olacağız ya da arabada kalacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
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