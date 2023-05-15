Deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provokatif paylaşımlara re'sen soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, seçim sonuçlarına ilişkin deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provokatif paylaşımlar yapan ve aralarında oyuncu Zeynep Beşerler'in paylaşımının da bulunduğu şahıslar hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine ilişkin seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili, ayrıca deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyadan provokatif paylaşımlar tespit edildi. Başsavcılıkça, sosyal medya hesapları yoluyla kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşarak alenen yayan, aynı zamanda provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili re'sen soruşturma başlatıldı.

Oyuncu Zeynep Beşerler "Bu ülke için bu kadar geri zekalı çok fazla yazık" demişti

Soruşturma çerçevesinde, oyuncu Zeynep Beşerler'in de sosyal medya hesabından "Bu ülke için bu kadar geri zekalı çok fazla yazık" şeklinde paylaşım yaptığı, bu ve buna benzer paylaşımlara yönelik açılan soruşturmada ise şüphelilerin belirlenmesine yönelik tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL