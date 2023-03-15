Depoda başlayan yangın evi küle çevirdi

UŞAK - Uşak'ın Karahallı ilçesinde bir evin depo kısmında çıkan yangın sonucunda 2 katlı ev küle döndü.

Edinilen bilgilere göre Uşak'ın Karahallı ilçesine bağlı Duraklı Köyü'nde Kudret Görel'e ait 2 katlı evin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanların fark edilmesiyle köylüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Üst kata da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Büyüyen yangında iş makinesi yardımıyla evin bir bölümü yıkılarak yangın kontrol altına alınırken ev ise kullanılmaz hale geldi.

Yangına ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.