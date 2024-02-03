Şehit Gökhan Avcı'nın annesi Naciye Avcı, oğlunun vefat yıldönümünde hayatını kaybetti
Şırnak'ta 1992 yılında şehit olan Gökhan Avcı'nın, 89 yaşındaki annesi Naciye Avcı, oğlunun vefat yıldönümünde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle evinde hayatını kaybetti. Cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.
Şırnak'ta 1992 yılında şehit olan Gökhan Avcı'nın, 89 yaşındaki annesi Naciye Avcı oğlunun vefat yıldönümünde hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çivril ilçesinde Beydilli Mahallesinde yaşayan 89 yaşındaki Naciye Avcı, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir evinde tedavi görüyordu. Avcı, rahatsızlıkları dolayısıyla evde hayatını kaybetti. Avcı'nın cansız bedeni, kılınan cenaze namazın ardından evinde helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Şırnak'ta vatani görev yaptığı sırada 1 Şubat 1992 yılında şehit olan oğlu Gökhan Avcı'nın vefat yıldönümünde hayatını kaybetti. - DENİZLİ