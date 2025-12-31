Samanlıkta çıkan yangın korku yaşattı

Denizli'nin Çameli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının büyümemesi teselli oldu.

Yangın, Çameli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, samanların arasında henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Samanlıktan yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangının samanların bir kısmına zarar verse de daha fazla büyüyerek yayılmaması teselli oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ