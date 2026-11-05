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Denizli Merkezefendi'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

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Denizli Merkezefendi'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde dün akşam bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri alevleri diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Denizli'de bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Yangın Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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