Denizli Kale'de Uyuşturucu Operasyonu: 23 Gram Esrar ve 29 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Denizli'nin Kale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 23 gram kubar esrar, 29 kök kenevir bitkisi ve 2 gram da kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kale ilçesinde 2 şüpheli şahsın uyuşturucu üretimi ve ticareti yaptığını belirledi. Bu çerçevede 3 adres ve 1 araçta yapılan aramalarda 23 gram kubar esrar, 29 kök hint keneviri ve 2 gram da kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ