Denizli haber! Denizli'de orman yangını büyümeden söndürüldü Edinilen Denizli gelişmesine göre Denizli'nin Babadağ ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Denizli'nin Babadağ ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Babadağ ilçesi Taşdelen Mevkiinde meydana gelen yangında edinilen bilgilere göre; ormanlık alanda yükselen dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakmasının ardından vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerle beraber olay yerine giden vatandaşlar, hızla büyüyen alevlere müdahale etti. Yoğun dumanın hakim olduğu alanda çalışmalarını hızlandıran ekipler, yangını ilerlemeden söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlatıldı. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli 3. Sayfa Haberler

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