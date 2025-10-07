Denizli'de Yeni Evlilik Acısı: Çift Evlerinde Ölü Bulundu

Denizli'de dün gece evlerinde ölü bulunan yeni evli çiftten geriye nikahta çekilen fotoğrafları kaldı. Çiftin 6 ay önce tanışıp 1 ay önce evlendikleri öğrenildi.

Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan bir apartın 5'inci katında meydana gelen olayda, Tunay Acar'dan haber alamayan oğlu Arda Acar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kapıyı kimsenin açmaması üzerine çağrılan çilingir ile apart dairesine girildi. Evi kontrol eden polis ekipleri Tunay Acar ve 1 ay önce evlendiği eşi Keziban Pars Acar'ı ölü buldu. Yapılan incelemelerde Tunay Acar'ın tüfekle önce eşi Keziban Pars Acar'ı öldürdüğü ardından aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi.

Çiftten geriye nikah fotoğrafları kaldı

Tunay Acar ve Keziban Pars Acar çiftinin 6 ay önce tanıştıkları ve ilişkiye başladıkları öğrenildi. Geçtiğimiz ay ise çiftin nikah kıyarak evlendiği belirtildi. Önce eşi Keziban Pars Acar'ı daha sonra aynı tüfekle intihar eden Tunay Acar'dan geriye ise nikahta çekildikleri fotoğrafları kaldı. - DENİZLİ