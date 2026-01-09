Haberler

Yedek lastiğin içerisinden 4 kilo zehir çıktı

Yedek lastiğin içerisinden 4 kilo zehir çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de narkotik timlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir araçta yedek lastik içerisine zulalanmış 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Denizli'de narkotik timleri uyuşturucu madde taşıyan araca yönelik yaptıkları operasyonda yedek lastik içerisine zulalanmış 5 parça halinde 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kette zehir tacirliği yapan şüpheli şahıslara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Narkotik timleri tarafından 2 şahsın uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Zehir tacirlerini bir süreliğine fiziki ve teknik takibe alan narkotik timleri 2 şüpheli şahsında araçta olduğu sırada operasyon düzenledi. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken, araçta yapılan aramalarda yedek lastik içerisine gizlenmiş 5 parça halinde 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf

İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
'Veliaht prense' Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

Veliaht prense Trump'tan soğuk duş! Video izlenince havaya girmişti