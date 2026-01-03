Haberler

Devrilen traktör sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı

Güncelleme:
Denizli'nin Çameli ilçesinde, zorlu arazi koşulları nedeniyle devrilen traktörün sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de kontrolden çıkarak devrilen traktör sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çameli ilçesi Emecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.H. (53), yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör ile seyir halindeyken, zorlu arazi şartları sebebiyle kontrolü kaybetmesi üzerine araç devrildi. Çevrede kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri traktör altından sıkışan sürücü A.H.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

