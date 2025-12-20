Haberler

Karşı şerdi geçerek takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, karşı şeride geçerek refüjlere çarptı ve takla attı. Sürücü Ramazan Çoban olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil karşı şeride geçti. Hızla karşı şerit refüjlerini çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli-Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acıpayam'dan Denizli istikametine gelen 20 AOE 408 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan Çoban direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil hızla karşı şeride geçerek refüjlere çarptı. Refüje çarpan otomobil takla atarak ters kapandı. Takla aran otomobilde sürücü Ramazan Çoban sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Çoban'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Ramazan Çoban'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin kaza bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından Ramazan Çoban'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ




