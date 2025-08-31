Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'de seyir halinde otomobil ile minibüs sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücü ismi belirlenemeyen 20 ARN 428 plakalı minibüs seyir halindeyken 20 HZ 413 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu iki araçta kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu konumunda bulunan şahsa yapılan kontrollerin ardından olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü ise yaralı olarak kurtarılarak ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybeden otomobilde bulunan yolcu konumunda şahıs ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ