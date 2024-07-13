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Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 adet tarihi eseri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 adet tarihi eseri satmaya çalışan iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı suçunun önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan araç içerisindeki 2 şüpheli yakalanırken, araç içerisinde ve şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında olduğu değerlendirilen 2 adet metal kadın heykeli ve 1 adet çift başlı hayvan figürlü mermer heykel ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Tarihi Eser Kaçakçılığı" suçundan adli makamlarca işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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