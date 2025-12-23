Haberler

Servis şoförünün dikkati faciayı önledi, işçiler saniyelerle yanmaktan kurtuldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, işçileri taşıyan servis aracında çıkan yangın, şoförün dikkati sayesinde faciaya dönüşmeden kontrol altına alındı. Dumanları fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek işçileri tahliye etti ve araç kısa süre içinde alev aldı.

Denizli'de Organize Sanayi Bölgesindeki bir firmanın işçilerini taşaıyan servis şoförünün dikkati faciayı önledi. Dumanları fark ederek aracı yol kenarına çeken şoförün işçileri tahliyesinin hemen ardından servis alev topuna döndü.

Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin Akkaya idaresindeki 20 S 0004 plakalı servis aracı ile seyit halindeyken araçtan duman çıktığını fark etti. Olup biteni anlayabilmek için aracını yol kenarına park eden Akkaya, servis aracı içerisindeki işçilerin de aracı boşaltması gerektiğini söyledi. Şoförün aracı tahliyesinden saniyeler sonra işçi servisi alev topuna döndü. Hızla büyüyen yangına çevredeki vatandaşlar ilk müdahalede bulunurken, 112 Acil Çağrı Merkezine de ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu servis aracındaki yangın söndürüldü.

Denizli Organize Sanayi Bölgesindeki işçileri taşıdığı öğrenilen servis aracı yangın sonrası adeta hurdaya döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

