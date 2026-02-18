Denizli'de sele kapılan şahıs ölü bulundu

Denizli'nin Çameli ilçesinde sele kapıldığı iddia edilen şahıs, yaklaşık 4 kilometre ilerde dere yatağında ölü bulundu.

Olay, Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahalleden geçen dere yatağından karşıya geçmeye çalışan Bayram Kök, gece saat 03.00 sularında etkili olan yoğun yağış sonrası oluşan sel sularına kapıldı. Karşıya geçmek isterken dengesini kaybederek düştüğü derede akıntıyla sürüklenen Bayram Kök'ün eve dönmemesi üzerine jandarmaya haber verildi.

TALİHSİZ ADAMIN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Kayıp şahsın bulunması için jandarma, itfaiye ve vatandaşların katılımıyla bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Bayram Kök'ün cansız bedeni, sabah saat 08.00 sıralarında suya düştüğü iddia edilen Elmalı Mahallesi'ne yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Kirazlıyayla Mahallesi yakınlarında dere yatağında bulundu. Kök'ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı