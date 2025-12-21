Yağışın neden olduğu kaza ucuz atlatıldı
Buldan ilçesinde meydana gelen kazada, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin refüje çıkması sonucu yaralanan olmadı, ancak araçta ağır hasar oluştu.
Denizli'nin Buldan ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin refüje çıktığı kaza ucuz atlatıldı.
Edinilen bilgilere göre; Buldan merkez Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkiinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda gece saat dörtte meydana gelen kazada araç orta refüje çıkarken yaralanan olmadı. Meydana gelen kazada araç ağır hasar gördü. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa