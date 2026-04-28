Denizli'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril-Uşak karayolu Cabar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Tozan (27) idaresindeki 20 LC 222 plakalı otomobil, Çivril'den Uşak istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Orta refüjde duran araçta bulunan yolcular araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada araç sürücüsü Ahmet Tozan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan biri ağır olmak üzere toplam 4 kişi ambulanslarla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin daha sonra Uşak'a, bir diğerinin ise Denizli'deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tozan'ın cenazesi Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı