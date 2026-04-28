Denizli'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Güncelleme:
Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril-Uşak karayolu Cabar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Tozan (27) idaresindeki 20 LC 222 plakalı otomobil, Çivril'den Uşak istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Orta refüjde duran araçta bulunan yolcular araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada araç sürücüsü Ahmet Tozan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan biri ağır olmak üzere toplam 4 kişi ambulanslarla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin daha sonra Uşak'a, bir diğerinin ise Denizli'deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tozan'ın cenazesi Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor

Piyasaların uykularını kaçıracak saldırı! Yangın saatlerdir sürüyor
Haberler.com
500

CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı

Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı

"Kabe'de hacılar" ilahisiyle ünlenen ismin görüntüsü tartışma yarattı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı