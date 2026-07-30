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Denizli’de ormanlık alana yakın bölgede arazi yangını çıktı

Denizli’de ormanlık alana yakın bölgede arazi yangını çıktı
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Denizli’nin Honaz ilçesinde ormanlık alana yakın bölgede arazi yangını çıktı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde ormanlık alana yakın bölgede arazi yangını çıktı.

Yangın, Honaz ilçesi Kaklık ile Kocabaş mahalleleri arasındaki ormanlık alana yakın bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle arazi yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların dumanları fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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