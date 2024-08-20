Denizli'de odun kesmek için evinden ayrılan yaşlı adam ormanda ölü bulundu

Denizli'de odun kesmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan yaşlı adam, ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay, Çivril ilçesi İğdir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Bayram (78), odun kesmek maksadıyla evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ormanlık alana gitti. Akşam saatlerine kadar Bayram'ın eve dönmemesi üzerine oğlu ve gelini ağaç kesmek için gittiği alanda babalarını aramaya başladı. Gece boyu ormanlık alanda Bayram'ı arayan oğlu ve gelini sabah saatlerine doğru yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bayram'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Bayram'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ