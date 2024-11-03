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Denizli'de Narkotik Operasyonu: 9 Bin Uyuşturucu Hap ve Bonzai Ele Geçirildi

Denizli'de Narkotik Operasyonu: 9 Bin Uyuşturucu Hap ve Bonzai Ele Geçirildi
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Denizli'de narkotik timleri tarafından düzenlenen operasyonda, 9 bin 781 adet uyuşturucu hap ve 2 kilogram 968 gram bonzai ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir zehir taciri tutuklandı.

Denizli'de narkotik timlerinin operasyon düzenlediği iki şahsın ev ve üst aramasında 9 bin 781 adet uyuşturucu hap ve 2 kilogram 968 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. 1 zehir taciri tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan iki zehir tacirini takibe aldı. Yapılan takibin ardından narkotik timleri iki zehir tacirine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 9 bin 781 adet ecstasy hap ve 2 kilogram 968 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Zehir tacirleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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