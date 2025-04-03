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Denizli'de Motosiklet Kazasında 4 Kişi Yaralandı

Denizli'de Motosiklet Kazasında 4 Kişi Yaralandı
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Pamukkale ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada, 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Pamukkale İlçesi Akhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücünün dikkatsizliği sonucu 2 motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 4 kişi yaralandı. Her iki motosiklette de iki kişinin bulunduğu kazada, motosiklet sürücülerinden birinin yaralı olarak olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevre hastanelere sevk etti. Hastaneye sevk edilen 3 yaralıdan 1'inin durumun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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