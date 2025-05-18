Denizli'de Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de savrularak yol kenarına uçan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Çivril ilçesi Denizli-Uşak Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Şahan'ın (26) kullandığı 64 AEE 798 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile savrularak yol kenarına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Ahmet Şahan ve arkasında bulunan Feyza Özdemir, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan 2 genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ