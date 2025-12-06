Denizli'de metruk kerpiç binanın duvarı çöktü

Denizli'ni Buldan ilçesinde kullanılmayan metruk kerpiç binanın duvarı çöktü.

Denizli'nin Buldan ilçesi Ragıp Bey sokakta bulunan metruk kerpiç evin duvarı gece vakti çöktü. Uzun yıllardan beri kimsenin yaşamadığı ve çatısından bir süredir kiremit ve tahta parçalarının düşerek tehlike oluşturduğu metruk evin duvarı yola devrildi. Gece vakti olduğu için büyük bir şans eseri can kaybı yaşanmadı. Bölgede yaşayan vatandaşlar bu durumun yaşanılacağını her yere bildirdiklerini ancak herhangi bir netice alamadıklarını ifade ettiler. - DENİZLİ