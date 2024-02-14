Denizli'de Kaçak Yollarla Silah Bulunduran Şahsın Evinden Mini Cephane Çıktı
Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak yollarla silah bulundurduğu tespit edilen şahsa yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 223 adet av tüfeği kartuşu ve diğer silah malzemeleri ele geçirildi.
Denizli'de kaçak yollarla elinde silah bulunduran şahsın evinden mini cephane çıktı. Jandarmanın düzenlendiği operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak yollarla silah bulundurduğu tespit edilen şahsa yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 223 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet av tüfeği dürbünü, 4 kutu barut, 73 adet irca yayı, 1 adet silah bakım kiti ve 5 adet bıçak ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ