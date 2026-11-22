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Denizli'de polisin kaçak alkol imalatına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 bin litre etil alkol ele geçirildi. Aracı ve deposunda yasaklı madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Denizli ili genelinde kaçak veya sahte alkollü içki imalatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir kişinin kaçak içki imal ettiği bilgisine ulaşıldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, etil alkol taşıdığı iddia edilen kamyoneti seyir halindeyken durdurdu.

Kaçak işçi imal ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alınırken, imalathane ve şüpheli şahsa ait araçta yapılan aramada 2 bin litre etil alkol, 14 adet tank, bin 314 adet boş şişe, 1 adet alkol yapımında kullanılan devir daim pompası ele geçirildi. Hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı