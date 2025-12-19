Haberler

Seyir halindeki işçi servisi alev aldı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hareket halindeki işçi servisi midibüsünün motor kısmından alev aldı. Sürücünün hızlı müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda işçi bulunmaması nedeniyle büyük bir facianın önüne geçildi.

Denizli'de hareket halindeki işçi servisi midibüsü motor kısmından alev aldı. Servis Sürücüsünün yangın tüpüyle müdahalesiyle ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 S 0031 servis midibüsünden hareket halindeyken dumanlar gelmeye başladı. Servisi hemen yol kenarına çeken sürücü servisin motor kısmını açtı ve motor kısmının yandığını gördü. Servisteki yangın tüpüyle hemen yangına müdahaleye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine de bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün yangın tüpüyle müdahalesiyle yavaşlayan alevlere itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın servisinin midibüsünün işçileri almaya giderken meydana geldi. Serviste işçilerin olmaması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
