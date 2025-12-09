İş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de inşaattan düşen 64 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi 4081 Sokak'ta bulunan bir inşaat alanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Kadir Kılıç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kılıç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olayın bir iş kazası olarak değerlendirilmesi üzerine inşaat alanında geniş çaplı inceleme başlattı.

Kadir Kılıç hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ