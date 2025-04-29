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Denizli'de genç, babasından kaçırdığı araçla dereye uçtu

Denizli'de genç, babasından kaçırdığı araçla dereye uçtu
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Suriye uyruklu bir genç, babasının izni olmadan kaçırdığı Fiat Tofaş marka otomobiliyle dereye uçtu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genci yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

Denizli'de babasından kaçırdığı araçla dereye uçan genç, ekipleri harekete geçirdi. Dere yatağında hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden uzaklaşan genci polis tekrar olay yerine getirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Macit E. babasının evde uyuduğu sırada 19 AEC 388 plakalı Fiat Tofaş marka otomobili alarak kaçırdı. Yağışlı havada sürat yaptığı değerlendirilen sürücü Macit E.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil dereye uçtu. Dere yatağında hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan genç, korkuyla olay yerinden uzaklaşırken, kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere yatağındaki otomobile ulaşarak yaptıkları kontrollerde araç içerisinde kimsenin olmadığını belirledi. Olay yerine gelen aile üyeleri tarafından ulaşılan gencin konumunu belirlenerek polis ekiplerin tarafından alındı. Olay yerine getirilen Macit E. sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, araç ise çekici yardımıyla düştüğü dereden çıkarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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