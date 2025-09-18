Haberler

Denizli'de Freni Boşalan Midibüs Facianın Eşiğinden Döndü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki servis midibüsünün freni boşaldı. Kontrolsüz hareket eden midibüs, karşı şeritteki elektrik direğine çarparak durdu. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Denizli'de park halindeyken freni boşalan servis midibüsü, karşı şeride geçerek yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Midibüsün hareket ettiği sırada yolun ve kaldırımın boş olması bir faciayı engelledi.

Kaza, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İncilipınar Caddesi üzerinde park halinde olan servis midibüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşaldı. Sürücüsü olmayan midibüs kontrolsüz şekilde hareket ederek karşı şeridin kaldırımındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Midibüsün frenlerinin boşalarak hareket ettiği esnada yoldan arabanın geçmemesi ve kaldırımın boş olması bir facianın önüne geçti. Kazada yaralanan olmazken sokak aydınlatma direği devrildi, yol kenarında park halinde olan motosiklet ve servis midibüsünde maddi hasar meydana geldi. - DENİZLİ

