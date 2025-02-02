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Denizli'de Freni Boşalan Araç Uçuruma Sürüklendi

Denizli'de Freni Boşalan Araç Uçuruma Sürüklendi
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Denizli'nin Tavas ilçesinde park halindeyken freni boşalan hafif ticari araç, şarampolü aşarak uçuruma sürüklendi ve kayalıklarda asılı kaldı. Olayda ölü ya da yaralı yok, araç çekiciyle kurtarıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde park halindeyken freni boşalan hafif ticari araç, uçuruma sürüklenerek kayalıklarda asılı kaldı.

Kaza, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bozdağ Kayak Merkezi yakınlarındaki İp Burnu mevkiinde park halinde bırakılan hafif ticari aracın bir anda freni boşaldı. Şarampolü aşan araç, uçuruma doğru sürüklenirken kayalıklarda asılı kaldı.

Kazada ölü ya da yaralı olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Maddi hasar meydana gelen araç, asılı kaldığı uçurumdan çekici yardımıyla çıkarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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