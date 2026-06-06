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Yaşlı karı koca duvara çarpan otomobilde can verdi

Yaşlı karı koca duvara çarpan otomobilde can verdi
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir iş yerinin depo duvarına çarpması sonucu 86 yaşındaki sürücü Ahmet Gözlek ve eşi Ayşe Gözlek olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerinin depo duvarına çarpması sonucu yaşlı karı koca yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Beyağaç ilçesi Zafer Mahallesi Huzur Camii yakınlarında meydana geldi. Ahmet Gözlek (86) yönetimindeki 20 K 1598 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerinin deposuna çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sürücü Ahmet Gözlek ve yanında bulunan eşi Ayşe Gözlek'in (82) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden yaşlı çifttin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Morguna Kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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