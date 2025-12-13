Apartmanın çatısından düşen genç hayatını kaybetti

Denizli'de 7 katlı apartmanın çatısına çıkan genç, bilinmeyen bir nedenden dolayı aşağıya düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere; Samet Kuzucu (27), 7 katlı aile evinin çatısına çıktı. Çatıya çıkan genç bilinmeyen bir nedenden dolayı aşağıya düştü. Ailesi durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Samet Kuzucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Samet Kuzucu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ