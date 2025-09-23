Haberler

Denizli’de Cami Yangını: Araç ve Cami Kullanılamaz Hale Geldi

Denizli'de Cami Yangını: Araç ve Cami Kullanılamaz Hale Geldi
Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki bir caminin elektrik şebekesindeki kısa devre sonucu çıkan yangında, cami ve önündeki bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde cami ve bir otomobil kullanılamaz hale geldiği yangının görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahalle camisindeki elektrik şebekesinde meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Kısa sürede caminin içerisini kaplayan alevler, çatıyı da tutuşturdu. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, camiyi teslim alan alevlere müdahale etti.

Caminin önünde park halinde olan bir araca da sıçrayan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında cami ve yangınından etkilenen araç kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
