Bayrak direğinin ipini çaldılar

Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesinde, köy zirvesine bayrak dikmek isteyen Mehmet Aydın, direği için hazırladığı ipin çalındığını öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı. İpin çalınmasına tepki gösteren Aydın, bayrağı dikmek için yeniden çalışma yapacaklarını belirtti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde köyün zirvesine bayrak dikmek isteyen vatandaş, yapıp aşamasında direkteki ipin çalınmasına tepki gösterdi.

Buldan ilçesine bağlı Gülalan Mahallesi Topraklık mevkiinde bulunan tepeye bayrak dikmek isteyen Mehmet Aydın, hazırladığı bayrak direğindeki ipinin çalınmış olduğunu belirtti.

Hazırladığı çukura beton atmaya giden Mehmet Aydın, "Olumsuz hava şartlarından dolayı hazırladığımız çukura beton atıp, direği yerleştirerek şanlı Türk bayrağımızı dikecektik. Ancak tepeye gittiğimizde önceden hazırladığımız ipin çalınmış olduğunu gördük. Bu duruma inanamadık. Çok üzüldük. İpe bile tenezzül edilmesi çok kötü bir durum. Kısa bir sürede tekrar gelerek bayrağımızı göndere çekeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

