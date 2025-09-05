Denizli'de Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda haklarında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aramam şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hakkında 'Hırsızlık' suçundan 20 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ise 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü olmak üzere, iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ