Haberler

Denizli'de Alkollü Mekanda Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'de Alkollü Mekanda Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki bir alkollü mekanda eski arkadaşlar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin ölümüne yol açtı. Olay sonrası şüpheli kısa sürede yakalandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde faaliyet gösteren alkollü mekanda, eski iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada, evden kendisinin getirdiği silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Sarayköy ilçesi Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alkollü restoranda farklı masalarda bulunan İhsan Karadeniz ile eski arkadaşı Serdar T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya kısa sürede restoran çalışanları tarafından müdahale edildi ve taraflar ayrıldı.

Sinirle restorandan çıkan İhsan Karadeniz, bir süre sonra evinden silahla alarak restoranda geri döndü. Mekanda kavga ettiği Serdar T.'yi tekrar dışarıya çağırdı. Serdar T'nin dışarıya çıkmasına üzerine İhsan Karadeniz elindeki silahı Serdar T.'ye doğrulttu. Ani hareketle İhsan Karadeniz'in elinden silahı alan S.T., silahın kabzasıyla birkaç kez İhsan Karadeniz'in kafasına vurduktan sonra ateş ederek onu öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İhsan Karadeniz'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Karadeniz'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Serdar T., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden İhsan Karadeniz için Sarayköy Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından, Sarayköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

Günün ilk derbisinde yumruklar havada uçuştu! İşte kazanan
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Yüzde 90 oy aldıkları ilçede DEM Parti'ye büyük şok: Yok sayıldık
Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor
Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular
Ünlü yapay zeka siteleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

En popüler 5 yapay zeka sitesinden çok çarpıcı derbi tahminleri
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.