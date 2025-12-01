Denizli'de Alkollü Mekanda Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde faaliyet gösteren alkollü mekanda, eski iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada, evden kendisinin getirdiği silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Sarayköy ilçesi Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alkollü restoranda farklı masalarda bulunan İhsan Karadeniz ile eski arkadaşı Serdar T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya kısa sürede restoran çalışanları tarafından müdahale edildi ve taraflar ayrıldı.

Sinirle restorandan çıkan İhsan Karadeniz, bir süre sonra evinden silahla alarak restoranda geri döndü. Mekanda kavga ettiği Serdar T.'yi tekrar dışarıya çağırdı. Serdar T'nin dışarıya çıkmasına üzerine İhsan Karadeniz elindeki silahı Serdar T.'ye doğrulttu. Ani hareketle İhsan Karadeniz'in elinden silahı alan S.T., silahın kabzasıyla birkaç kez İhsan Karadeniz'in kafasına vurduktan sonra ateş ederek onu öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İhsan Karadeniz'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Karadeniz'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Serdar T., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden İhsan Karadeniz için Sarayköy Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından, Sarayköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. - DENİZLİ