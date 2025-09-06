Haberler

Denizli'de Abartılı Egzozlu Araç Sürücüsüne 46 Bin Lira Ceza

Denizli'de Abartılı Egzozlu Araç Sürücüsüne 46 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli’de abartılı egzozla dolaşan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye toplam 46 bin 621 lira para cezası uygulanarak aracı trafikten men edildi.

Denizli'de abartılı egzozla dolaştığı için video görüntüsü ile şikayet edilen sürücü, ehliyetinin de olmadığı anlaşılınca 46 bin 621 lira cezaya çarptırılarak, araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre; abartılı egzozla mahalle aralarında dolaşan bir otomobille ilgili olarak Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine video kaydı ile ihbar yapıldı. Abartı egzozlu araca ilişkin videolu ihbarı araştıran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda söz konuş aracı kısa sürede tespit etti. Yapılan incelemede sürücünün hem abartı egzozlu araç kullandığı hem de ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Trafik ekipleri tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, sürücü belgesi olmadan araç kullanmak ve ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak nedeniyle sürücüye 18 bin 677 TL, araç sahibine 18 bin 677 TL ve abartı egzoz kullanımı nedeniyle ise 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Toplam 46 bin 621 TL para cezası kesilen araç, bunun yanı sıra trafikten men edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Plan yaparken iki kere düşünün! Hafta sonunu yağmurlar esir alacak

Plan yaparken iki kere düşünün! Hafta sonunu esir alacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 34 şüpheli yakalandı

Milyonlarca liralık operasyon! Hepsi kıskıvrak yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.