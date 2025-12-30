Haberler

Fabrikalara dadanan suç örgütü kasaları spiral makinesiyle patlattı

Denizli'de 30 fabrikadan 150 milyon lira değerinde hırsızlık yapan bir suç örgütü, yapılan operasyon sonucu deşifre edildi. 11 üyesi tutuklandı.

Ülkede genlinde 30 fabrikadan 150 milyon liralık hırsızlık yapan şebekenin 11 üyesi tutuklandı. Kasaları spiral makinesiyle kesere patlatan örgüt üyelerinin rahat tavırları pes dedirtti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak suretiyle gerçekleştirilen ve faili meçhul olan nitelikli hırsızlık suçuna yönelik büyük bir operasyona imza atıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da sosyal medya hesabından paylaştığı başarılı operasyon kapsamda son 6 ay içerisinde Denizli ve çevre illerde, farklı tarihlerde ancak aynı taktik ve yöntemle gerçekleştirilen 30 ayrı kasa hırsızlığı olayıyla ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Saatler süren kamera incelemesi ve titiz çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarını örgütlü ve organize şekilde gerçekleştirdiği belirlenen 19 şüpheli tespit edildi. Suç örgütünün çökertilmesi amacıyla Denizli, İstanbul, Aydın, Muğla, Ordu, Diyarbakır ve Bitlis illerinde 31 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Örgüt üyelerinin yakalanmamak için kar maskesi taktıkları, kasaları ise olay yerinde spiral makinesi ile kestikleri ve yaklaşık 150 milyon lira çaldıkları öğrenildi. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Soygun yaptıkları fabrikaların güvenlik kameralarına yakalanan şebeke üyelerinin, içeride dolaşırken ki rahat tavırları pes dedirtirken, kasaları dakikalarca spiral makinesiyle keserek patlattıkları ortaya çıktı. - DENİZLİ

