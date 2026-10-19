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Denizli Acıpayam'da ağıla kadar gelen kurtlar, koyunları paniğe sürükledi

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Denizli Acıpayam'da ağıla kadar gelen kurtlar, koyunları paniğe sürükledi
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde kurtlar, küçükbaş hayvan ağılının kapısına kadar geldi. İçeri giremeyen kurtlar bir süre sonra bölgeden uzaklaşırken, ağıldaki koyunların panikle bir köşede toplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli'de gece saatlerinde koyun ağılına kadar gelen kurtlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kapı önünde bekleyen kurtları fark eden koyunlar panikle bir köşeye toplanırken, içeri giremeyen kurtlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yerleşim yerine yakın konumdaki küçükbaş hayvan ağılının kapısına kadar birkaç kurt geldi. Kurtların geldiğini gören koyunlar, sürü refleksiyle panik halinde ağılın en uç köşesinde toplandı. Ağılın kapalı olması nedeniyle içeri giremeyen kurtlar, bir süre kapı önünde dolaşarak etrafı gözetledi. İçeri girmeyi başaramayan yırtıcılar, daha sonra karanlıkta gözden kayboldu. Olay anı ise ağılın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kurtların kapıya kadar yanaşması, durum fark eden koyunların bir arada kümelenmesi ve kurtların bölgeden ayrılması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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