Denizli 3. sayfa haberi | Denizli'deki yangın söndürme çalışmalarına Aydın'dan destek gönderildi 3. Sayfa Haberleri Denizli yerel 3. sayfa haberine göre Denizli-Muğla il sınırında öğlen saatlerinde çıkan yangınını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Aydın'dan bölgeye destek gönderildi. Denizli- Muğla il sınırında öğlen saatlerinde çıkan yangınını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Aydın'dan bölgeye destek gönderildi. Denizli il sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Muğla ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri söndürme çalışmalarına havadan ve karadan sürdürürken rüzgarın etkisi ile yangının devam ettiği bildirildi. Denizli Kale ilçesine bağlı Muslugüme, Künar ve Esenkaya mahalleleri yakınlarındaki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için Aydın'dan Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1 adet öncü araç,1 adet itfaiye arazözü ve 1 adet 20 tonluk tanker çıkarıldı. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli Muğla Aydın 3. Sayfa Haberler

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