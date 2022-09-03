Denizde yüzerken yakalandılar 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından deniz üzerinde 3 göçmen tespit edildi. Dalgıç kıyafetleri giyip yüzerek Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı. Bodrum Limanı'na getirilen göçmenlerin, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri bildirildi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanköy Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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