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Hatay'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Şahıs Kurtarıldı

Hatay'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Şahıs Kurtarıldı
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Hatay’da denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs, kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs, kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Akşam saatlerinde Payas sahili Polis Kampı civarında denize giren erkek şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde zor anlar yaşayan şahıs, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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